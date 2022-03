Pechino Express Selfie Experience, un’iniziativa speciale per vivere lo show

Le tappe della nuova edizione di Pechino Express – La Rotta dei Sultani diventano altrettante location tutte da fotografare, anzi instagrammare. In occasione del lancio dell’adventure show (su Sky e in streaming su NOW dal 10 marzo), arriva a Milano Pechino Express Selfie Experience, un’esperienza originale e affascinante che farà vivere al pubblico i luoghi e le tappe dell’emozionante adventure show.

Dal 9 al 13 marzo l’ex Scalo di Porta Genova (RIDE MILANO, in Via Valenza 2) ospita sei set con ambientazioni che riproducono le tappe della Rotta dei Sultani, attraversando Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Lo spazio #PechinoExpressSelfieExerience è stato ideato da Sky Creative Agency Italia e realizzato in collaborazione con UsUp ed è accessibile il 9-10-11 marzo dalle 15.00 alle 23.00 e il 12-13 marzo dalle 10.00 alle 23.00.

Si parte dal vagone capotreno per poi entrare nel Bazar, circondati da da tessuti pregiati e lanterne arabe, e volare in mongolfiera sopra i camini delle fate della Turchia. Ci si potrà, quindi, perdere tra i mausolei dell’Uzbekistan che fanno da cornice allo zaino iconico (in formato gigante) di Pechino Express. Ed ecco subito dopo, le dune di sabbia di Petra, in Giordania, e i grattacieli degli Emirati Arabi.

Pechino Express – La Rotta dei Sultani, una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, porta in viaggio per l’edizione 2022 le seguenti dieci coppie: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

Pechino Express Selfie Experience è stata organizzata e sarà gestita conformemente al protocollo di aggiornamento delle misure anti contagio da Covid-19 previste per gli eventi e le mostre.

