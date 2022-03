Kebhouze di Gianluca Vacchi sbarca a Venezia, apertura a fine marzo 2022

Dopo Milano, Roma e Biella – dove è già una realtà consolidatissima – e dopo gli annunci delle aperture a Torino e Genova, la catena di kebab di Gianluca Vacchi Kebhouze aprirà a Venezia Mestre a fine marzo 2022 presso il Centro Commerciale Nave De Vero.

Kebhouze ha comunicato la nuova apertura dello store Veneziano pubblicando un video sui social in cui la mascotte Keb ha svelato una cartolina con le principali attrazioni turistiche della Serenissima, con lui stesso immortalato tra i canali di Venezia. In occasione della prossima apertura di Venezia, Kebhouze è quindi alla ricerca di staff di cucina e di sala: per inoltrare la propria candidatura è possibile inviare il curriculum a work@kebhouze.com

“Gianluca Vacchi ha colto in un attimo il potenziale dietro l’idea che gli abbiamo proposto” dichiara Oliver Zon – uno dei giovani soci di Kebhouze – “è un piacere lavorare con lui perché ha una visione imprenditoriale all’americana, di grande dirompenza e profonda fiducia nei confronti del nostro team operativo: due caratteristiche fondamentali per permetterci di lavorare al massimo delle possibilità senza perdite di tempo”.

Nel frattempo Kebhouze continua a spopolare sui social, dove prima dell’apertura sono già collegati oltre 60.000 follower tra Instagram e TikTok. A fare da padrone di casa sui canali digitali, e non solo, è proprio Keb, la mascotte di Kebhouze e “socio” dispettoso di Gianluca Vacchi che ogni giorno utilizza gli account aziendali come fossero i propri, facendo immergere i follower nella sua quotidianità di vita imprenditoriale e non solo.

Oltre al servizio in store o take away, Kebhouze sarà presente su tutte le piattaforme di delivery come Glovo, Deliveroo, Just Eat e Uber Eats. Tutto il packaging brandizzato per il delivery e take away è eco-friendly, a partire dall’acqua Kebwater in Tetrapak.