Il Volo premiato a ‘Filming Italy – Los Angeles’ con il Music Award

Si è conclusa la settima edizione di Filming Italy – Los Angeles, con presidente onorario Giancarlo Giannini. La manifestazione, con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, si è tenuta dal 28 febbraio al 3 marzo 2022 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy – Los Angeles promuove l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostenendo la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

“Sono molto felice dei risultati del Filming Italy – Los Angeles di quest’anno, che edizione dopo edizione raggiunge dei traguardi sempre più inaspettati – ha dichiarato Tiziana Rocca – In un momento difficile e complicato come questo, in particolare, le sfide sono state molteplici, in primis quella di tornare a organizzare un evento dal vivo e in presenza, a riempire una sala con il pubblico e condividere l’emozione sul palco di tanti artisti che dall’avvento della pandemia hanno visto messo a repentaglio il proprio lavoro e la propria arte“.

Tra i primissimi eventi a ripartire in presenza a Los Angeles e con tantissimi ospiti dal vivo, inaugurando così la film awards season del 2022, il Filming Italy – Los Angeles si è aperto con un’esibizione live de Il Volo sul palco dell’Harmony Gold Theater, un recital dedicato al Maestro e compositore premio Oscar Ennio Morricone. Per il loro ultimo album che ripercorre le melodie leggendarie del Maestro, Piero, Ignazio e Gianluca hanno ricevuto il Filming Italy Los Angeles Music Award.

Ma c’è stato spazio per molti apprezzatissimi artisti del panorama cinematografico italiano, come Salvatore Esposito, che per la serie “Gomorra” ha ricevuto il Filming Italy Best Movie Award, il riconoscimento in collaborazione con Best Movie – Box Office che viene assegnato agli attori che si sono distinti durante l’anno; e Pio e Amedeo che, in occasione della proiezione del loro film “Belli Ciao”, hanno ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Comedy Award.

Il Festival quest’anno è stato dedicato alla memoria di Serge Rakhlin, Chairman of the Foreign Film Committee della HFPA e membro del comitato d’onore del Filming Italy sin dalle prime edizioni; un premio particolare di questa edizione, invece, è stato dedicato a Carla Fracci: a suo marito Beppe Menegatti è stato consegnato il Filming Italy Best Movie Award alla memoria dell’étoile più luminosa di tutti i tempi.