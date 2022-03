Tananai, attiva la hitline dell’artista: ecco come funziona

Comparsi sulle banchine di metro e alle fermate dei bus di Milano, i nuovi billboard dedicati a Tananai raccontano la nuova e insolita iniziativa dell’artista. Si tratta della speciale HITLINE Tananai, un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per accompagnare chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con l’artista.

Per due settimane, chiamando il 338 4707114, Tananai rivelerà al pubblico dall’altra parte del telefono piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale. Continua, così, il periodo d’oro di Tananai che ha conquistato le attenzioni del pubblico con il singolo Sesso Occasionale e si sta facendo amare anche per la sua spontanea ironia sui profili social.

E mentre arrivano i sold out di Milano e Roma, dal 4 marzo è acquistabile nei negozi di dischi lo speciale LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista (sold out in preorder online) con al suo interno entrambe le canzoni presentate al Festival, Sesso Occasionale e Comincia tu feat. Rosa Chemical.