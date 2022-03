Il debutto pop-punk di OneKoL con il singolo ‘Terra e fuoco’: “Voglio abbattere gli stereotipi”

Andrea Colonese, in arte OneKoL, debutta venerdì 4 marzo con il singolo Terra e fuoco (distribuzione Believe), prodotto da JARO e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ventunenne torinese, OneKoL ha mosso i primi passi nel cantautorato trovando la propria chiave espressiva nelle sonorità pop-punk coltivate proprio grazie all’incontro con il producer e dj concittadino, collaboratore tra gli altri di Shade.

“Quando con JARO ho approfondito queste sonorità e questa scena musicale, ho notato che predomina ancora lo stereotipo del bad boy pieno di tatuaggi che vive una vita tra droghe e alcool. – spiega OneKoL – Questa musica mi ha conquistato subito ma non volevo trovarmi a interpretare un ruolo che non corrispondesse alla realtà, quindi me ne sono sbattuto e mi sono promesso di rimanere quello che sono perché credo nel fatto che si possa abbattere anche questo stereotipo come se ne stanno abbattendo tanti altri. E penso che l’unione tra questi suoni e il mio background possa dare tanto in termini emozionali”.

Terra e fuoco è il primo singolo ufficiale firmato OneKoL e racconta immediatamente il mondo musicale di Colonese con influenze urban. Il testo parla del rapporto complicato, intenso e passionale tra segni di terra e di fuoco, pretesto per parlare di una storia che ha vissuto personalmente.