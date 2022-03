‘Notre Dame de Paris’ riparte in sicurezza da Milano con il cast originale DATE

Il musical dei record Notre Dame de Paris riparte in sicurezza con il debutto al milanese Teatro degli Arcimboldi e proseguirà per tutto lo stivale con date sino a fine 2022. In occasione dei vent’anni dal prima messa in scena – era il 2002 e l’opera popolare musicata da Riccardo Cocciante conquistava il suo primo pubblico al GranTeatro di Roma – torna sul palco il cast originale.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, vede Lola Ponce tornare nei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo. Con loro, Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso). Special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

“È un dato sensazionale che fa capire quanto il pubblico italiano sia ancora affezionato a questo spettacolo. – afferma Zard – Abbiamo pensato di annunciare nuove disponibilità data la straordinaria domanda. Questo è un ottimo segnale per l’entertainment dal vivo in Italia”,

Ecco il calendario aggiornato del tour per il ventennale di Notre Dame de Paris:

Dal 3 marzo al 3 aprile 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi

@ Teatro degli Arcimboldi Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona @ PalaPrometeo

@ PalaPrometeo Dal 15 al 18 aprile 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

(VE) @ PalaInvent Dal 5 all’8 maggio 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

@ Nelson Mandela Forum Dal 12 al 22 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport di Roma

@ Palazzo dello Sport di Roma Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

@ PalaCalafiore Dal 9 al 12 giugno 2022 – Lugano @ Teatro LAC

@ Teatro LAC Dal 30 giugno al 3 luglio 2022 – Genova @ Teatro Carlo Felice

@ Teatro Carlo Felice Dal 22 al 24 luglio 2022 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose

(CH) @ Parco Villa delle Rose Dal 27 al 31 luglio 2022 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea

@ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea Dal 5 al 7 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi

(BR) @ Forum Eventi Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA) @ Forte Arena

(CA) @ Forte Arena Dal 18 al 24 agosto 2022 – Palermo @ Teatro di Verdura

@ Teatro di Verdura Dall’ 8 all’11 settembre 2022 – Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini”

(LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini” Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli @ Teatro PalaPartenope

@ Teatro PalaPartenope Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari @ PalaFlorio

@ PalaFlorio Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania @ PalaCatania

@ PalaCatania 26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA) @ PalaSele

(SA) @ PalaSele Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

(BO) @ Unipol Arena Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino @ Pala Alpitour

@ Pala Alpitour Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

I biglietti sono disponibili tramite i consueti canali fisici e online. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.