Roberta Giallo, dal 4 marzo il singolo – dedica ‘La città di Lucio Dalla’

Da venerdì 4 marzo, in occasione del compleanno del cantautore Lucio Dalla, è disponibile in digitale La città di Lucio Dalla, il nuovo brano della cantautrice, performer teatrale e visual artist Roberta Giallo. Intensa dedica al cantautore bolognese, il brano è un omaggio anche a Bologna, città che anni fa ha spalancato le porte a Roberta, rendendo possibili incontri che hanno influenzato il suo percorso artistico.

Prodotto dal polistrumentista Enrico Dolcetto, questo brano porta con sé l’eterna gratitudine, l’amore e la riconoscenza che l’artista prova nei confronti della città di Bologna e del suo cantautore per eccellenza: Lucio Dalla. La città di Lucio Dalla è un racconto in musica che coinvolge tutti i sensi, catapultando l’ascoltatore in un mondo fatto di immagini tangibili, di persone che si incontrano e di sogni che si realizzano. Attraverso questo brano la versatile cantautrice narra una storia autobiografica che inizia nella città dei portici: è qui che si incrociano sogni da realizzare, timori, incontri e soprattutto amicizia e gratitudine.