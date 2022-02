Mr.Rain: il nuovo album è ‘Fragile’, dal 4 marzo il singolo ‘Crisalidi’

Mr Rain annuncia l’uscita del suo nuovo album Fragile, disponibile dal prossimo 18 marzo (qui in preorder ) . Dieci le tracce del disco, tra le quali la seconda collaborazione con Annalisa sulle note di Neve su Marte. “Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. – racconta Mr. Rain – Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità”.

Il primo singolo di Fragile è Crisalidi, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 marzo. È la prima canzone che ha scritto ed è un ponte con l’album precedente Petrichor. “Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini”. Torna l’idea di sentirsi intrappolati in una gabbia, come accadeva in Fiori di Chernobyl. È come una dedica che scrive a se stesso per consolarsi, la canzone più difficile da scrivere.

Questa la tracklist:

Crisalidi Qui Fragile Neve su Marte feat. Annalisa E invece no Sincero Atlantide 3.10 AM Nero Aria