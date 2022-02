Maurizio Carucci, il primo progetto solista è ‘Respiro’ poi il tour nei club

Al via il preorder di Respiro (Polydor/Universal Music), primo album solista di Maurizio Carucci in uscita il 1° aprile e anticipato da una serie di brani che ne fanno parte come Sto bene, Fauno, Silenzio e Paura. A queste tracce si aggiunge, Origini, inedito che aggiunge un importante tassello al disegno che ci svelerà il suo nuovo mondo.

Il brano è una danza ritmata che con il suo beat coinvolgente e accattivante racconta l’importanza delle radici e della storia di ognuno di noi – alla fine sono andato via per sempre, anche se il posto in cui son nato è per sempre. E con Respiro, Carucci riparte a due anni dall’ultimo album in studio come leader degli Ex-Otago. Di seguito la tracklist:

Metà mattina Planisfero Silenzio Genova anni ‘90 Origini Giorni nostri Ritorno al passato Fauno Sto bene Paura Uniti

Maurizio Carucci sarà, poi, live con Il mio primo tour, curato da Magellano Concerti, in programma a novembre 2022 con quattro date:

16.11.22 MILANO – Magazzini Generali

– Magazzini Generali 17.11.22 BOLOGNA – Locomotiv Club

– Locomotiv Club 24.11.22 TORINO – Hiroshima Mon Amour

– Hiroshima Mon Amour 26.11.22 ROMA – Largo Venue