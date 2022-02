Francesco Bianconi e ‘La Sua Stupefacente Band’ in tour nei teatri DATE

Francesco Bianconi, accompagnato da La Sua Stupefacente Band, torna live e nel prossimo mese di maggio sarà nei teatri. Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo: il cantautore ha infatti pensato questo nuovo tour come “una storia a parte” dove protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica” – anticipa Bianconi – alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche l’occasione per presentare nuovi brani inediti.

Ad accompagnarlo sul palco, ci saranno i musicisti con i quali l’affiatamento è tale da potergli consentire “il divertimento della rilettura. L’atmosfera minimale dei miei due album sarà contaminata e aperta a sconvolgimenti e riarrangiamenti” – spiega ancora Bianconi .

Tutti i componenti della band (Angelo Trabace al pianoforte; Zevi Bordovach all’harmonium, Moog e Mellotron; Alessandro Trabace al violino; Sebastiano de Gennaro alle percussioni e al vibrafono; Stefano Pilia alla chitarra; Enrico Gabrielli a sassofoni, clarinetto, flauto e sintetizzatori) hanno infatti un’estrazione musicale e un approccio non convenzionali: “provenendo da mondi musicali quali la classica, il jazz, la sperimentazione – dice Bianconi – sono tutti abituati alla musica scritta quanto all’ improvvisazione”.

Di seguito le prime date annunciate del tour:

13 Maggio ore 21 – Fermo – Teatro dell'Aquila

20 Maggio ore 21 – Firenze – Teatro Puccini
21 Maggio ore 21 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi

24 maggio ore 21 – Udine – Teatro Giovanni da Udine
25 maggio ore 20 – Brescia – Teatro Grande

ore 20 – – Teatro Grande 26 maggio ore 21 – Rovereto – Auditorium Melotti