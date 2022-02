Spagna, dal 25 febbraio in radio il singolo ‘Seriously in love’

Seriously in love è il nuovo singolo di Spagna, in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. Al brano, già uscito in tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip, hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit Call me e Easy lady e Rivaz Dj che si è occupato del mix.

Spagna racconta così la nascita di questo nuovo singolo: “è un brano in inglese con cui ho partecipato al Festival Internazionale di San Marino (“Una voce per San Marino“). Avevo già dei provini e su uno di questi ho cominciato a lavorare insieme a mio fratello Theo e abbiamo poi coinvolto anche Larry Pignagnoli. Insieme abbiamo fatto “Call me” e ” Easy lady”, perciò è passato un po’ di tempo,ma la cosa più bella è stata scoprire che l’entusiasmo, di tutti e tre, era rimasto lo stesso. Poi abbiamo chiesto a Rivaz Dj, che è nostro amico, di fare il mix. “Seriously in love” è praticamente nata da una reunion di amici”.