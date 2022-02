Möly, il videoclip del nuovo singolo ‘Tostapane’

Si intitola Tostapane l’ultimo singolo di Möly, la nuova scoperta di Petricore e Fiero Dischi, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale. Poco più che ventenne, Möly ha già trovato il suo posto nel nuovo panorama musicale indie italiano, grazie alla sua ironia, che le permette di fare i conti con uno sconforto a cui non sa dare un nome. In Tostapane, l’artista affronta la sua tristezza scherzando sui cliché, tra forchette nel tostapane e tostapane nella vasca, per immaginare una vita senza questa noia e questa tristezza.

Penso che il gioco e l’ironia siano una buona dimensione in cui affrontare le cose brutte, specie se in forma di canzone toy, ma bedroom pop, ma dreamy, ma anche un po’ drum and bass”

Il videoclip di Tostapane è un salto visuale e tematico rispetto ai precedenti video di Möly. Al centro, c’è un’atmosfera di gioco che va a sposarsi perfettamente con il significato della canzone: a volte scherzare è un buon meccanismo per gestire certi sentimenti e andare avanti. Forse un giorno, Möly imparerà a essere triste quando ne ha bisogno. Per ora ci tiene incollati allo schermo ad osservare un’aliena blu dai boccoli biondi, che vende elettrodomestici e tratta male gli assistenti.

“La televendita, con l’universo di cliché che si porta dietro, come il doppio tra vita reale e vita “patinata” e sorridente, sottolinea il tema della pressione di apparire felici anche quando non lo siamo, di sdrammatizzare per non pesare mai, di essere sempre piacevoli.”