Chiamamifaro, dal 25 febbraio il nuovo singolo ‘Pioggia di CBD’

Pioggia di CBD è il nuovo singolo di chiamamifaro, in uscita venerdì 25 febbraio per Columbia Records/Nigiri. Dopo aver imparato a vivere senza rimpianti con il singolo Addio sul serio, la cantautrice bergamasca torna con un nuovo brano scritto con Alessandro Belotti, Riccardo Zanotti e Marco Paganelli.

Nel brano si susseguono una serie di immagini che descrivono una relazione burrascosa, in cui ci si illude di poter ottenere ancora qualcosa di buono dall’altro, ma che in realtà, ciò che rimane sono solo frasi dette con rabbia e porte in faccia. Angelica canta la consapevolezza che oramai la serenità del rapporto è perduta e che, da parte dell’altra persona, c’è la voglia di guardare altrove.

“Tutti i litigi sono scontri a fuoco con cuori che sono bombe ad orologeria e parole che volano come proiettili. Al termine di questa sparatoria i due superstiti a terra si guardano e si compatiscono cercando soltanto un po’ di calma sotto la pioggia, mentre sullo sfondo poliziotti e psicanalisti si affannano per placare definitivamente la situazione. Il finale è aperto ma la sensazione è che questa guerra sia il momento più vero delle loro vite” (Angelica Gori, in arte chiamamifaro)