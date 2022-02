Simona Molinari in tour, si parte dal Blue Note già sold out DATE LIVE

[CS] In attesa dell’uscita del suo nuovo album, previsto per la primavera, Simona Molinari annuncia una serie di concerti in club e teatri italiani per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022, che si prevede ricco di impegni per l’Artista. Le prime due date al Blue Note sono andate sold out molto velocemente, quindi ne è stata aggiunta un’altra domenica 10 aprile, ecco tutte le date:

8-9-10/04 MILANO – BLUE NOTE

– BLUE NOTE 06/05 SAN SEVERO (FG) – TEATRO VERDI

(FG) – TEATRO VERDI 07/05 PESCARA – TEATRO MASSIMO

– TEATRO MASSIMO 10/05 FIRENZE – TEATRO PUCCINI

– TEATRO PUCCINI 11/05 BOLOGNA – TEATRO PUCCINI

– TEATRO PUCCINI 28/05 AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI

Quella sul palco sarà una Simona Molinari nuova, tornata sulla scena dopo un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata ad esplorare nuovi mondi musicali e ad esprimere se stessa in maniera più intima, senza sovrastrutture. Ora è disponibile su Youtube il nuovo video di Simona, Tempo da consumare, un brano sulla definizione del “sé” per negazione, sulla meravigliosa complessità dell’essere umano.