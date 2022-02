Michelle Impossible, 23 febbraio 2022: tra gli ospiti Anna Tantangelo, Nina Zilli e J-Ax

[CS] Mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, gran finale di Michelle Impossible con Michelle Hunziker. All’esordio, il programma ha conquistato pubblico, critica e social. Anche in questo secondo e ultimo appuntamento, Michelle Hunziker col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi.

Tra i personaggi al suo fianco in questa puntata: Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri. Sul palco anche J-Ax che, eccezionalmente, si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno negli Articolo 31.

Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle, che per la prima volta ripercorrerà di fronte alla figlia una delle pagine più dolorose e delicate della loro vita. Anche in questa puntata Katia Follesa e Michela Giraud con la loro simpatia coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate, mentre Aurora Ramazzotti guiderà il ‘Roast Show’ in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizza con ironia le performance della mamma.