Chiara Galiazzo sul palco del Blue Note di Milano con la pianista jazz Sade Mangiaracina

[CS] La straordinaria voce di Chiara Galiazzo incontra il mondo jazz della pianista Sade Mangiaracina in un evento speciale al Blue Note di Milano domenica 27 febbraio. “La nostra musica si incontra sui temi dell’amore per le persone, ma specialmente per la terra sopra la quale viviamo” affermano Chiara e Sara che anche per questo hanno scelto di intitolare la serata “Ti meriti un amore”.

La Mangiaracina, alla guida del suo Trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria proporrà i brani più suggestivi dei suoi due ultimi e rilevanti lavori discografici, ampiamente premiati dalla critica e pubblicati dalla Tǔk Music: Le mie donne (2018) ispirato da alcune importanti figure femminili del Novecento come Anna Frank, Coco Chanel e Frida Kahlo, e Madiba (2021) invece dedicato e donato al simbolo della lotta per dei diritti umani, Nelson Mandela.

Sade e Chiara porteranno poi sul palco la loro affinità umana e artistica entrando una nel mondo musicale dell’altra. Un incontro tra jazz e pop emozionante e coinvolgente.