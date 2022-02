rovere in viaggio ‘dalla terra a marte’: “Un percorso lungo e travagliato per andare un po’ più là”

“Siamo super emozionati per questo nostro secondo disco, speriamo che arrivi presto luglio per suonarlo dal vivo“: sono queste le prime parole dei rovere, che venerdì 18 febbraio tornano con dalla terra a marte. Il disco – anticipato dai singoli mappamondo, freddo cane, Bim Bum Bam, lupo e crescere – vede alla produzione, mix e master Marco Paganelli e Matteo Cantaluppi che hanno contribuito alla costruzione di un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.

“È stato un percorso lungo e difficile, travagliato, con tante modifiche – continua Nelson – ma ci siamo divertiti e non vedevamo l’ora di uscire con questo piccolo viaggio che tanto piccolo non è perché ci porta dalla terra a marte. Ci ha fatto ridere, pensare e stare insieme anche a distanza. Per la prima volta abbiamo scritto a distanza e questo ci ha anche fatto capire tante cose di noi e della nostra scrittura, per poi unirci in studio con il primo singolo, mappamondo. Da quello è iniziato tutto“.

Con la nostra musica e con questo disco offriamo dei dubbi a cui la gente si può aggrappare, in cui si ritrova e con i quali magari cresce anche un po’. In questi due anni siamo cambiati tanto, non a caso l’ultima traccia è precipitare: noi stessi, in questo viaggio, abbiamo allargato gli orizzonti ma siamo anche un po’ caduti e a volte ci siamo schiantati. rovere

La pandemia e i lockdown, dunque, hanno fatto da sottotesto situazionale ed emotivo a buona parte della genesi e della lavorazione del progetto. “Avevamo un altro metodo di lavoro – continua la band – scrivevamo sempre tutti insieme. Ritrovarci a scrivere canzoni ciascuno nella propria cameretta è stato molto stimolante e ci ha esso davanti a una pagina bianca. Volevamo capire chi eravamo diventati e chi volevamo essere. Siamo risusciti a scrivere la maggior parte canzone durante i lockdown per poi confrontarci e rivisitarle insieme anche in diverse forme ma è stato proprio viaggio in cui molte persone crediamo che possano rivedersi.“

Un itinerario, quello dei rovere, che pur nella fedeltà verso se stessi ha voluto sondare anche territori diversi che si possono apprezzare al meglio con un ascolto vecchio stile, dalla prima all’ultima traccia. “Anche livello di confort zone musicale abbiamo voluto essere degli outsider, facendo un disco come lo si faceva una volta. – spiegano i rovere – Se uno vuole farsi davvero il viaggio deve ascoltarlo dall’inizio alla fine, con tutta la pazienza che chiede un racconto.“

“E le influenze – continuano – sono state molto diverse anche perché, cosa di cui ci vantiamo, proveniamo da cinque ambienti musicali differenti. Questa diversità ci sta aiutando molto e ci sta influenzando gli uni con gli altri, aiutandoci a costruire un vero viaggio. Per questo, anche nelle immagini, abbiamo strutturato il disco come fosse il viaggio di un astronauta che sta nella sua bolla. È un po’ come abbiamo lavorato anche noi, ciascuno nella sua bolla ma per un percorso comune”.

Oltre all’immaginario visivo, a racchiudere l’esperienza dei rovere c’è un titolo che ne racconta a pieno lo spirito. “Ci piaceva il concetto di un luogo lontano che tanti sognano di raggiungere con la mente e che finora solo un robottino ha visitato. Ecco, noi ci siamo sentiti un po’ quel robottino. dalla terra a marte è andare un po’ più in la rispetto a quello che avevamo fatto fino a questo momento“.

È quando vedi e senti la gente cantare che capisci che quello che hai fatto è arrivato alle persone. Senza un vero riscontro dal vivo, la musica diventa solo una questione di numeri, non sembra neppure che il disco sia uscito. I live tengono viva la musica. rovere

Ma cosa rappresenta, oggi, questo lavoro? “Non ce lo siamo chiesto quando siamo partiti, ma unendo le nostre menti e le penne ci siamo ritrovati molto cambiati, forse cresciuti e maturati anche dal unto di vista musicale. Sapevamo che ci sarebbe stata tanta aspettativa, anche da parte nostra, perché il secondo disco dopo un album di un debutto che, diciamo, non è andato male…. noi volevamo che fosse perfetto, o almeno che fosse il massimo che potevamo dare“.

A marzo, i rovere partono in tour, in collaborazione con Magellano Concerti. Ecco le date:

10/03 Ciampino (RM) ORION

(RM) ORION 11/03 Firenze VIPER

VIPER 16/03 Torino HIROSHIMA MON AMOUR

HIROSHIMA MON AMOUR 17/03 Milano ALCATRAZ

ALCATRAZ 24/03 Nonantola (MO) VOX CLUB

(MO) VOX CLUB 25/03 Padova HALL

HALL 30-31/03 Bologna ESTRAGON

ESTRAGON 01/04 Perugia AFTERLIFE

AFTERLIFE 15/04 Modugno (BA) DEMODÈ