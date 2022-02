AirPlay Radio: ‘Brividi’ ancora al comando, Dargen D’Amico in Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 07.2022 (dall’11 al 17 febbraio 2022) che vede confermarsi il podio di sette giorni fa con Brividi di Mahmood & Blanco in vetta seguiti da Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista e O forse sei tu di Elisa. Secondo i dati EarOne, in quarta posizione sale Dove si balla di Dargen D’Amico (+12) che precede Can’t Stay Away di Darin (-quinto posto, -1), Mi Fiderò di Marco Mengoni feat. Madame (sesti, +2) e abcdefu di Gayle (settimo posto, -2). Completano la Top Ten Domenica di Achille Lauro (ottavo posto, -1), Sacrifice di The Weeknd (nono posto, stabile) e Oh My God di Adele (stabile in decima posizione).

Le tre più alte nuove entrate sono: Let Somebody Go dei Coldplay & Selena Gomez (posizione 32), Don’t Forget My Love di Diplo & Miguel (posizione 65) e Ricordati di me di Antonello Venditti & Francesco De Gregori (posizione 78). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].