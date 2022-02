Quarto Grado, 18 febbraio 2022: anticipazioni puntata, caso Resinovich

[CS] Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio.

Omicidio o suicidio? Resta un mistero, anche se inizialmente tutto faceva pensare a un delitto passionale, vista la frequentazione della Resinovich con il vecchio amico d’infanzia Claudio Sterpin. Una relazione tenuta segreta al marito, Sebastiano Visentin.

Ma, dopo la lettera inviata alla Procura di Trieste dal fratello di Liliana, Sergio Resinovich – in cui si afferma che la sorella non si è suicidata e si fanno emergere tensioni familiari – le indagini si stanno orientando sul movente economico. Il marito Sebastiano e il figlio della donna, Piergiorgio, ora sono al centro delle accuse. Entrambi, stando a quanto sostiene il fratello della scomparsa, erano interessati al denaro della donna, che da ex dipendente regionale poteva contare su una buona pensione.

A detta di Sergio Resinovich, Piergiorgio chiedeva insistentemente soldi al padre Sebastiano, denaro che lui domandava alla moglie. Un rifiuto di Liliana potrebbe quindi avrebbe innescato frizioni e rivalse in famiglia?

Quarto Grado conferma l'intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.