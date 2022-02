‘Matrimonio a prima vista Italia’ in prima tv su Real Time dal 16 febbraio

[CS] Mercoledì 16 febbraio arriva in prima tv alle 21:20 su REAL TIME la nuova edizione di MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA, l’esperimento sociale diventato un programma cult, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

In questa nuova avvincente stagione gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione. L’armonia e il perfetto equilibrio tra le tre discipline dei tre esperti farà in modo che ogni sposo sia nella condizione di tirare fuori il meglio di sé, cercando le risorse necessarie a risolvere i conflitti in armonia e ad accogliere responsabilmente le proprie scelte.

Novità di quest’anno sarà conoscere già dai primi minuti del primo episodio i 6 single protagonisti: Antonio (29 anni) rappresentante di Castrì di Lecce (LE); Cristina (30 anni) disoccupata di Capriolo (BS); Gianluca (30 anni) imprenditore di Nichelino (TO); Giorgia (27 anni) impiegata di Mondovì (CN); Giorgia (28 anni) tecnico di circolazione extracorporea di Rieti; Mattia (34 anni) libero professionista di Bernareggio (MB).