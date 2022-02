‘Tonica’ è il nuovo show di Andrea Delogu, primi ospiti Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango

[CS] Tonica è il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu. Un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra, in onda dal 15 febbraio.

Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. La musica è trasversale, è di tutti, non ha genere, proprio come vuol essere Tonica, un programma senza etichette, uno spazio sospeso dal giudizio.

Nella puntata d’esordio quattro ospiti musicali: Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango. Con loro anche il conduttore Stefano De Martino.