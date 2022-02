Giorgieness, annunciate le date del ‘Mostri Tour’ INFO

[CS] Giorgieness annuncia le date del Mostri Tour, con il quale porterà dal vivo i brani dell’omonimo ultimo album, oltre alle canzoni che negli anni l’hanno resa un importante punto di riferimento nella scena indie italiana. Il tour partirà da Roma il 10 marzo e andrà avanti per tutto il mese, toccando Monteprandone (AP), Baronissi (SA), Torino, Milano e San Martino Buonalbergo (VR).

Ecco le date:

10/03 – ROMA @ Largo Venue

@ Largo Venue 11/03 – MONTEPRANDONE (AP) @ Auditorium Pacetti

(AP) @ Auditorium Pacetti 12/03 – BARONISSI (SA) @ Dissonanze

(SA) @ Dissonanze 25/03 – TORINO @ Spazio211

@ Spazio211 26/03 – MILANO @ Arci Bellezza

@ Arci Bellezza 01/04 – SAN MARTINO BUONALBERGO (VR) @ The Factory

Giorgieness si esibirà in trio elettrico insieme a Stefano Prezzi alla batteria e synth bass e Alessandro Galdieri (della band In The Loop) a chitarra, basso, tastiere ed elettronica. Info e biglietti disponibili a breve su TUBE AGENCY

Giorgieness ha appena firmato con Napoleone e In The loop un personale omaggio a La Sposa di Giuni Russo proiettando il brano in una dimensione completamente nuova.