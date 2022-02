Irama: ‘Ovunque Sarai’ è Disco d’Oro, svelata la tracklist del nuovo album

Nel giorno in cui il brano Ovunque Sarai, con cui ha partecipato a Sanremo 2022, è certificato Disco d’Oro FIMI/Gfk, Irama annuncia la tracklist del nuovo album. In uscita il prossimo 25 febbraio per Atlantic Records/Warner Music Italy Il giorno in cui ho smesso di pensare segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Filippo e nella definizione di un sound unico e personale.

Nel disco, promette l’artista, ci saranno tanti mondi musicali, dalla musica urban al latin/pop, e tante collaborazioni eccellenti. Tra i nomi, infatti, si leggono quelli Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque. Le produzioni, invece, sono firmate tra gli altri da Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont e Greg Willen.

Questa a tracklist completa de Il giorno in cui ho smesso di pensare

Sogno Fragile Baby – Capitolo XI Una Lacrima feat. Sfera Ebbasta 5 Gocce feat. Rkomi Como Te Llamas feat. Willy William Yo Quiero Amarte Una Cosa Sola feat. Shablo Colpiscimi feat. Lazza Iride feat. Guè Goodbye Moncherie feat. Epoque È La Luna Ovunque Sarai

Ovunque sarai, intanto, si mantiene è ai vertici di tutte le classifiche italiane e internazionali raggiungendo con oltre 15 milioni di streaming e oltre 9 milioni e mezzo di visualizzazioni per il video che irrompe anche nella classifica globale di YouTube.

Irama ha inoltre annunciato sui suoi social i tre concerti che apriranno il suo tour 2022:

26 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

28 aprile al Palapartenope di Napoli

30 aprile al Mediolanum Forum di Milano

Le prevendite sono già aperte sui circuiti Ticketone e Vivaticket.