‘Fedeltà’, la nuova serie di Netflix con Michele Riondino e Lucrezia Guidone

Michele Riondino, Lucrezia Guidone, Carolina Sala, Leonardo Pazzagli e Maria Paiato. Sono loro a dare corpo ai protagonisti di Fedeltà, nuova limited series italiana su Netflix dal 14 febbraio. La gelosia e la fiducia, i tormenti e le ossessioni, le paure sentimentali e l’onestà verso se stessi; ma anche i desideri e i tradimenti che travolgono la coppia. Il turbinio di umane passioni che Marco Missiroli ha messo nero su bianco nell’omonimo romanzo per Einaudi prende ora forma sullo schermo.

Sei gli episodi in cui il volume è stato tradotto cinematicamente, accompagnato da una colonna sonora che include anche il brano inedito Verosimile di Arisa scritto con Stefano Cipani e Mario Fanizzi. “Ci ha aiutato moltissimo collaborare alla scrittura, dopo che l’impianto era stato creato, cercando anche di modificare qualche scenda e dialogo – spiega Michele Riondino – E, fin dalle prove, per la messa in scena ci ha agevolato anche la costruzione di una rapporto fra di noi. Non è secondario, poi, il fatto che sia io sia Lucrezia conoscevamo le grammatiche del teatro; quindi c’è stata una sintonia naturale“.

Accanto a Riondino (Carlo) c’è Lucrezia Guidone, nei panni della moglie Margherita: “È stato bello cercare un equilibrio tra il mio modo di reagire e quello del personaggio, che è molto più aggraziato di come sarei io in certe mie reazioni – spiega l’attrice – Personalmente ho sempre trovato molto interessante l’ascolto in scena con Michele“. E ad alterare gli equilibri o presunti tali della coppia intervengono Sofia (interpretata da Carolina Sala) e Andrea (Leonardo Pazzagli).

Abbiamo messo buona parte della nostra voce nei personaggi. Affrontare questo tema significa per tutti confrontarsi anche con un certo vissuto personale che poi finisce nell’interpretazione. Michele Riondino

“C’è un’emozione è grande – spiega Sala – Il mio personaggio si chiama Sofia, ha 20 anni e da Rimini si è appena trasferita a Milano per frequentare il corso di scrittura creativa di Carlo. E si trova in quel momento della vita in cui potresti essere tutto e stai cercando di capire cosa vuoi diventare”. Da parte propria, invece, Leonardo Pazzagli presenta così il proprio ruolo: “Io sono Andrea, il fisioterapista di Margherita, un ottimo professionista ma anche un ragazzo che agisce in modo istintivo; è diretto e di poche parole. Al di fuori dello studio, invece, ha una vita tutta sua, molto particolare e non posso dire di più… Provo una grande emozione all’idea di essere sugli schermi in cosi tanti paesi”.

Dal libro allo schermo: la parola agli sceneggiatori

Fedeltà è scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli e Stefano Cipani. “Per prima cosa devo dire che è stato un lavoro di gruppo, molto più che in altri progetti – esordisce Fabbri – Si parla di sentimenti, di turbamenti, e il lavoro progressivo per trovare lo stile e il linguaggio della serie è stata una fatica di tutti. È stata una sfida. Il romanzo è molto profondo e letterario,quindi era necessario per forza cambiare linguaggio da narrativo a drammaturgico… Lo scavo psicologico doveva diventare visibile in gesti e relazioni“.

Siamo partiti a lavorare sui personaggi nei loro difetti, sentimenti e zone d’ombra, per poterle capire prima di raccontarle e poter esplorare il tema centrale che è il significato di fedeltà. Alessandro Fabbri

Aggiunge, infine, Amoruso: “La cosa più difficile è stata rimanere fedeli al tema senza tradirlo ma innovandone il linguaggio, conservando tutto il conflitto del dialogo interiore che è nel romanzo di Missiroli. Nel fare questo lavoro abbiamo avuto a volte momenti di terrore o squilibrio, e abbiamo attinto anche alla nostra stessa esperienza personale. Devo dire che, in quei casi, le scene sono state ancora più riuscite: ognuno ha attinto al suo bagaglio personale e al suo vissuto“.

Sinossi ufficiale

Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.