Tananai, sold out le date di Milano e Roma che cambiano venue INFO

A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, Tananai annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio. Dopo il sold out in prevendita di entrambe le date, i concerti del cantautore milanese, prodotti da Friends & Partners, cambiano venue e si spostano rispettivamente:

lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano

mercoledì 18 maggio all’Atlantico di Roma

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location mentre i nuovi biglietti sono disponibili dalle ore 16 di giovedì 10 febbraio presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

E sono sold out anche le stampe del LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista con entrambe le canzoni presentate al Festival, Sesso Occasionale e la cover Comincia tu feat. Rosa Chemical. Il vinile tornerà disponibile nei prossimi giorni su Amazon e in tutti i negozi di dischi a partire dal 4 marzo.

L’inedito presentato al Festival di Sanremo, prodotto da Tananai e d.whale continua a scalare le classifiche di streaming, superando i 2 milioni di stream in pochi giorni e classificandosi tra le dieci canzoni più ascoltate su Spotify Italia. «Sesso occasionale in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”.

Il video, con la regia di Olmo Parenti, riprende la narrazione lasciata in sospeso dal videoclip del singolo precedente Esagerata, in cui l’artista veniva abbandonato dalla propria compagna. Tananai vaga solo, immerso nella notte, alla ricerca della propria ragazza, mentre tutta la città è in festa e chiunque sembra avere almeno un motivo per essere felice.