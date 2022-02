Anastasio, dal 25 febbraio il nuovo album è ‘Mielemedicina’

Esce il prossimo 25 febbraio Mielemedicina (Epic/Sony Music), nuovo album di Anastasio che torna a due anni dal precedente progetto Atto zero. Il disco conterrà nove brani inediti, tra cui il singolo già disponibile Assurdo, e aprirà la strada al tour teatrale in programma da aprile.

Anastasio, che non ama parlare di sé se non nelle canzoni, conferma la sua scrittura originale, fatta di immagini e incastri. Per il 2022 l’artista ha anche annunciato il ritorno live, con il recupero delle date cancellate lo scorso anno a causa della pandemia. Questi gli appuntamenti in calendario organizzati da Magellano Concerti (i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti, informazioni www.magellanoconcerti.it):

06 aprile BOLOGNA ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021)

07 aprile FIRENZE VIPER (recupero del 08 ottobre 2021)

14 aprile MILANO FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021)

15 aprile VENARIA REALE (TO) TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 13 ottobre 2021)

22 aprile PADOVA HALL (recupero del 17 ottobre 2021)

23 aprile TRENTO SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021)

28 aprile NAPOLI DUEL (recupero del 21 ottobre 2021)

29 e 30 aprile ROMA SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 22 e del 23 ottobre 2021)

Artwork Gabriel Turco Freshrucola