Alek, cantautrice classe 2005 debutta con ‘X4’: il videoclip e il testo del brano

X4 (Vntd/Gorilla Records) è il singolo d’esordio della giovanissima cantautrice vicentina Alek che debutta ora anche su YouTube dopo l’ottima accoglienza sulle piattaforme digitali. Prodotto da JayDar, il brano è il racconto di una sofferenza sentimentale vissuta da una giovane ragazza, tra ansie, paure e insicurezze. Un amore passionale carico di tormenti che nella musica trova la sua confessione, il suo sfogo.

Questo inizio 2022 segna, così, per Aleksandra l’esordio ufficiale nel mondo della discografia. Il singolo X4, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso un grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, è uscito su tutti gli store digitali (il 14 gennaio scorso) e diventa ora un videoclip diretto da Riccardo Melon.

Alek X4 TESTO

(Aleksandra Jeremova)

quattro volte ci sono cascata

in quel buco di merda che mi sono scavata

da sola

dicevo voglio averti ora

poi quattro volte mi sono rialzata

non è niente sto bene ma dai che cazzata

ma quando arriverà

la quinta vipera

spero mai

spero mai

che non lo sai non lo sai

magari in quel buco io ci rimango

peró stavolta col cuore sporco di fango

e quella volta i miei amici avevano ragione

pensavo fosse tutto semplice

e ora sto in prigione

ma quando arriverà

la mia libertà

contavo gli attimi sparire piano piano

vedevo tutti quanti prendersi per mano

io ero ferma lì chiusa in mille pare

fissare il vuoto non dirmi cosa fare

so che delle volte può sembrare strano

ma io credo faccia tutto parte del mio piano

però fai presto lascia stare il resto

io ti aspetto qui

ogni sera una scusa per andare al bar

dico sempre che sto bene ma poi sono qua

alle tre di notte

fuori piove forte

ed io scrivo questa strofa

sarà che sono strana io

ma va sempre tutto male

quattro volte ho provato l’amore

tutte e quattro mi sono sentita annegare

sai quante volte me lo chiedo

se arriverà mai o rimarrà nel cielo

è davvero tanto quello che chiedo?

contavo gli attimi sparire piano piano

vedevo tutti quanti prendersi per mano

io ero ferma lì chiusa in mille pare

fissare il vuoto non dirmi cosa fare

so che delle volte può sembrare strano

ma io credo faccia tutto parte del mio piano

però fai presto lascia stare il resto

io ti aspetto qui