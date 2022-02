Irama, i numeri di ‘Ovunque sarai’ che conquista le classifiche

Enorme successo per Irama con Ovunque sarai, brano presentato in gara a Sanremo 2022 e primo singolo del nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare, in uscita il prossimo 25 febbraio per Atlantic/Warner con la direzione artistica di Shablo. La canzone, infatti, è il secondo esordio più alto, dopo i vincitori, nella classifica globale di debutto dei singoli.

Inoltre è il secondo brano più ascoltato al mondo su Spotify, top 100 nella global Spotify, il secondo brano più ascoltato in Italia su Spotify, su Amazon Music, Apple Music e iTunes. Risultati importanti anche su TikTok, dove sono già stati superati i 5k utilizzi del suono (circa 5.800 video emozionanti creati dalla community come dedica) ed è il 4° brano sanremese più popolare.

Ad accompagnare Ovunque sarai è il vide ufficiale diretto dal regista Enea Colombi, arrivato secondo in tendenza su Youtube con oltre 5 milioni di visualizzazioni. La clip ha come fondamento narrativo il concetto di mancanza: un’energia invisibile muove le redini narrative di un’esperienza sognante e metafisica, vissuta in prima persona dall’artista.