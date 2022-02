Georgia Mos firma il remix ufficiale de ‘La primavera’ di Jovanotti

[CS] È disponibile su Spotify e in tutti i digital store La primavera – Georgia Mos Remix, la versione remix ufficiale del brano di Jovanotti realizzato appositamente e ad hoc dalla straordinaria e dirompente Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia e non solo con migliaia di followers, nonchè uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale. La versione remix by Georgia Mos del brano “La primavera” esce su etichetta Sbam records/Universal.

“Sono davvero onorata di aver avuto l’opportunità di realizzare il remix ufficiale – dichiara Georgia Mos – Lorenzo è sempre stato uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e l’essere stata scelta per questo progetto mi rende davvero entusiasta. Ho iniziato anche io come lui come dj, lo sento davvero molto vicino al mio mondo e non ho paura di “osare” davanti ad un fuoriclasse come lui. La mia versione remix del brano è caratterizzata dall’unicità della voce di Jovanotti insieme a sonorità elettroniche e house del mio mondo contemporaneo che si uniscono per l’occasione in un tutt’uno davvero inedito, esplosivo e sorprendente”

“Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale penso ci sia ancora parecchia strada da fare – continua Georgia Mos – Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle, atteggiamento che in Europa e nel mondo c’è meno. Io continuo a lavorare sodo e sogno nuove collaborazioni e produzioni musicali, spero di poter condurre presto un programma radiofonico o televisivo tutto mio”