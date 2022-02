Fabio Rovazzi, pranzo romano con la star di Hollywood Tom Holland

NOTA STAMPA

È a Roma che Fabio Rovazzi ha incontrato Tom Holland, l’attore hollywoodiano in questi giorni in Italia per la promozione di Uncharted – film basato su una delle serie di videogiochi più vendute e amate dalla critica. Dopo il commento di Fabio al post di Tom che lo ritrae davanti al Colosseo in cui lo invita a prendere un caffè, si sono accordati per un pranzo insieme… per sapere cosa sia successo tra i due bisogna sperare che Fabio avesse con sé la sua preziosa cam per immortalare il momento iconico…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)