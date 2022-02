KEBHOUZE, Gianluca Vacchi sbarca a Genova: l’omaggio a Fabrizio De André

[CS] A Milano e Roma è già una realtà nel mondo dei fast food. Dopo gli annunci delle aperture piemontesi di Torino e Biella arriva il turno del capoluogo ligure: Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi, aprirà a Genova marzo 2022 presso il Centro Commerciale Mercato Corso Sardegna.

Kebhouze ha comunicato la nuova apertura di Genova pubblicando un video sui social in cui la mascotte Keb suona al pianoforte una cover di Via del Campo di Fabrizio De André: un omaggio a Genova e alla musica del cantautore genovese, proprio al termine della settimana del Festival di Sanremo.

In occasione della prossima apertura di Genova, Kebhouze è quindi alla ricerca di staff di cucina e di sala: per inoltrare la propria candidatura è possibile inviare il curriculum a work@kebhouze.com. Nel frattempo Kebhouze continua a spopolare sui social, dove prima dell’apertura sono già collegati oltre 60.000 follower tra Instagram e TikTok. A fare da padrone di casa sui canali digitali, e non solo, è proprio Keb, la mascotte di Kebhouze e “socio” dispettoso di Gianluca Vacchi che ogni giorno utilizza gli account aziendali come fossero i propri, facendo immergere i follower nella sua quotidianità di vita imprenditoriale e non solo.