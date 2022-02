AirPlay Radio: sul podio Jovanotti, Mengoni e Darin

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 05.2022 (dal 28 gennaio al 3 febbraio 2022) che vede salire al primo posto La Primavera di Jovanotti (+1) seguito da Mi Fiderò di Marco Mengoni feat. Madame (secondi, -1) e Can’t Stay Away di Darin (terzo posto, +1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è abcdefu di Gayle (quarto posto, +4) quindi Overpass Graffiti di Ed Sheeran (quinto posto, -2), Crazy Love di Marracash (sesto posto, +3) e Let You di iann dior (stabile al settimo posto). Completano la Top Ten Sacrifice di The Weeknd (ottavo posto, +10), Oh My God di Adele (nono posto, +6) e Scatola di Laura Pausini (decimo posto, +1).

Le tre più alte nuove entrate sono In Your Arms di Topic, Robin Schulz, Nico Santos e Paul Van Dyk (posizione 29), Brividi di Mahmood & Blanco (posizione 34) e Anyone For You di George Ezra (posizione 36). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].