AirPlay Radio: Mengoni stabile in vetta, Pausini più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 04.2022 (dal 21 al 27 gennaio 2022) che vede Mi Fiderò di Marco Mengoni feat. Madame confermarsi al comando, seguito da La Primavera di Jovanotti (secondo, +1) e Overpass Graffiti di Ed Sheeran (terzo posto, -1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Can’t Stay Away di Darin (+8) quindi Seta di Elisa (quinta posizione, +1), La Coda del Diavolo di Rkomi & Elodie (sesti, -2) e let you di iann dior (settimo posto, stabile). Completano la Top Ten abcdefu di Gayle (ottavo posto, +7), Crazy Love di Marracash (nono posto, -4) e Come nelle canzoni di Coez (decimo posto, -1).

Le tre più alte nuove entrate sono: Scatola di Laura Pausini (posizione 11), La ragazza del futuro di Cesare Cremonini (posizione 12) e In The Dark di Purple Disco Machine (posizione 23).