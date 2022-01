Su Apple Music la playlist ‘Il mio Sanremo’ di Marco Mengoni: “Un viaggio nella memoria”

Apple Music celebra il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 72esima edizione, con uno speciale interamente dedicato a Sanremo 2022: un appassionante grandangolo che accende i riflettori sullo show che più di ogni altro catalizza per un’intera settimana l’attenzione del pubblico e dei media. Tra le playlist esclusive, “Il mio Sanremo” di Marco Mengoni.

Marco Mengoni: il mio Sanremo spazia da successi intramontabili come Oggi sono io di Alex Britti e Come foglie di Malika Ayane alle hit dell’ultima edizione (Musica leggerissima di Colapesce Dimartino, Fiamme negli occhi di Coma_Cose).

«“Il Mio Sanremo”: 15 canzoni, 15 momenti indimenticabili nella storia della musica italiana». Mengoni motiva così la selezione dei brani: «Fare questa playlist è stato come fare un viaggio nella memoria. Ad ognuna mi lega un ricordo indelebile, un’emozione incredibile. Come se fosse ieri, come se fosse domani. Buon Sanremo a tutti».