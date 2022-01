Nuovo Mixtape per SLF (Siamo La Fam): “Il nostro rap dalla cultura hip hop, oggi tanta superficialità”

Da venerdì 28 gennaio è disponibile in formato digitale e su vinile WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL.1 (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), nuovo lavoro del collettivo SLF (Siamo La Fam). Tra i ranghi della formazione partenopea i rapper MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz che propongono quindici tracce – di cui tredici inedite – accompagnati in questo viaggio da colleghi del calibro di Fabri Fibra, Geolier, Tony Effe, Fire! e Sosa94. A poche ore dalla release, il collettivo ci ha raccontato il progetto.

SLF ovvero ‘Siamo la Fam’: partiamo da qui.

Il concetto di SLF è basato su quello di famiglia – esordiscono – Facciamo musica anche da singoli ma condividiamo la stessa passione e abbiamo sentito che era il momento di riunirci in un progetto collettivo. Da qui il Mixtape, un formato che forse oggi c’è meno ma indica un approccio più leggero rispetto a un album. Ci siamo messi in studio e in modo molto naturale abbiamo buttato giù dei pezzi.

Come vi ponete rispetto alla scena musicale napoletana e campana, dove peraltro non ci sono collettivi?

In realtà, noi abbiamo già avuto altri collettivi prima di SLF ma sono stati delle fasi ancora non ben strutturate. Si tratta per lo più di crew intese come stile di vita e non per una precisa progettualità sulla scena artistica. Con SLF è stato, invece, il consolidamento di qualcosa che portiamo avanti da tempo, anche alla luce di un sentimento che abbiamo maturato. Era il momento più propizio per raccontare questa nostra identità. Non so perché la scena campana non abbia sviluppato collettivi ma credo che oggi sia pronta anche in relazione all’industria più ampiamente intesa.

E come avete visto cambiare, negli anni, la musica attorno a voi?

Chi si avvicina oggi al rap tende a non collegarlo alla cultura hip hop; un approccio che, invece, c’è sempre stato da parte nostra, fa a parte del nostro background. Da qui anche il discorso del collettivo che facevamo prima. È una cultura che abbiamo fatta nostra e vogliamo portarla avanti per il futuro. Oggi, forse, i ragazzini hanno anche esempi diversi, legati a internet e ai social; noi, invece, esistiamo da prima dei social quindi la formazione che abbiamo deriva da altri approcci.

Nelle abitudini di ascolto, invece, che cosa è cambiato?

Negli ultimi cinque, sei anni, credo ci sia stata più qualità musicale; la musica ha saputo sorprendere con una visione più ampia del genere che abbiamo voluto sviluppare insieme. D’altra parte, i ragazzini si sono avvicinati a una visione che arriva da oltreoceano e forse anche per questo è più superficiale nell’ascolto. Non c’è interesse ad approfondire certi canoni della cultura.

L’onda è il nostro simbolo perché rappresenta il mare, che ci accomuna tutti, ma anche la wave musicale. ‘Stare sulla wave’ significa stare sempre al passo e questo binomio è perfetto per noi. Racconta un’identità sia musicale sia personale, la nostra storia. SLF

Come definireste i vostri ruoli nella ‘famiglia’?

Marcello è sicuramente la mente più attiva e più tenace, quello che segue le cose più minuziosamente e con dedizione. Antonio, invece, è un po’ la chiave dell’acqua: dà forma ai nostri sound e forse, anche per questo, è il più coccolato. Valerio e Lele, invece, si giocano la parte del ‘matto’ in senso positivo, per estro e intraprendenza

Dopo il mixtape è in cantiere un documentario, e poi? Live in vista?

Il documentario è un’idea nuova per noi ma naturale. Abbiamo condiviso pensieri e ci siamo confrontati per raccontare storie e aneddoti senza una rigida impostazione; è stata una vera e propria camminata. Per quanto riguarda i live ancora non abbiamo un’idea precisa ma sogniamo un evento all’americana tipo il Coachella… ovviamente stiamo fantasticando ma con cinque persone si potrebbe fare davvero uno spettacolo forte. Il problema è il periodo quindi, fondamentalmente, per non sappiamo ancora molto ma ci teniamo pronti.

La tracklist di WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL.1

Dream Team Nu Cuofn Surf Best Friends Pe Forz Travesuras 18 Anni ft. Fabri Fibra & Geolier Chyper ft. Geolier Jetski Playboy Cadillac ft. Geolier & Tony Effe Trendy ft. Fire! Ready ft. Geolier Sorry921 ft. Sosa94 Day One