Flavio Insinna conduce ‘L’eredità Serata Sanremo’, gli ospiti

[CS] Prima serata per L’Eredità, che in occasione della 72^ edizione del Festival di Sanremo, venerdì 28 gennaio raddoppia il suo appuntamento su Rai1: oltre alla consueta puntata delle 18.45, sarà eccezionalmente in onda in prime time alle 21.30. Sette campioni delle passate edizioni si sfideranno in un’imperdibile serata che avrà come fil rouge la più importante manifestazione musicale italiana.

Al timone il padrone di casa Flavio Insinna, che aprirà la puntata con al fianco Mara Venier, protagonista della domenica pomeriggio della rete ammiraglia. Professori d’eccezione della serata: la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone e Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della fiction di successo DOC. A rendere imprevedibile l’atmosfera ci penserà Nino Frassica con le sue divertenti incursioni e non mancheranno tante sorprese e ospiti speciali come Alberto Angela, Luca Barbarossa, Gabriele Cirilli e Gigi D’Alessio.

Il game show di Rai1 metterà alla prova concorrenti e telespettatori sugli oltre settant’anni di storia del Festival di Sanremo. A sfidarsi ci saranno sette campioni delle passate edizioni, i più bravi alle ghigliottine, che si misureranno non solo con i giochi del programma nella sua versione attuale, ma anche con delle sorprese e con dei classici che hanno caratterizzato la storia de L’Eredità. Un esempio su tutti: il famoso gioco della ‘scossa’.