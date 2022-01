Sanremo2022 Rkomi pubblica otto nuovi inediti in attesa di ‘Insuperabile’

Nuova edizione l’album più venduto del 2021: Rkomi, infatti, annuncia otto tracce inedite per Taxi Driver, in uscita venerdì 28 gennaio in attesa di Insuperabile, brano con cui l’artista è in gara a Sanremo 2022. Fresco del Disco d’Oro per il singolo La coda del diavolo con Elodie, Rkomi continua dunque il suo viaggio musicale dopo aver chiuso un anno al vertice delle classifiche.

Taxi Driver si è rivelato un successo senza precedenti, nella carriera dell’artista come nel panorama italiano (oltre ad aver generato uno spin-off targato MTV Unplugged) è stato il disco più venduto dell’anno (Fimi-GfK), certificato Triplo Platino e 12 certificazioni platino per i singoli.

L’annata trionfale di Rkomi si è conclusa con l’annuncio della sua prima partecipazione a Sanremo, ma il 2022 inizia con altrettanto sprint grazie alla serie di nuove canzoni di Taxi Driver che vanno ad arricchire il percorso fatto fin qui, mantenendone inalterato lo spirito, ma portandone le premesse a un livello ulteriore.

Frutto di un lungo lavoro su se stesso e sulle sue canzoni, della voglia di mettere sullo stesso piano testo e melodia e della continua ricerca di nuovi stimoli creativi, le nuove canzoni di Taxi Driver lo rendono un lavoro futuristico, con uno sguardo limpido e senza pregiudizi su tutto ciò che è stato, ma soprattutto su tutto ciò che sarà. Il perfetto coronamento della parabola in ascesa di un nuovo astro della musica italiana.

Ecco la tracklist:

INTRO (ULTIMA CURVA) INSUPERABILE (brano in gara a Sanremo e reso disponibile nella settimana del festival) LA CODA DEL DIAVOLO (con ELODIE) MALEDUCATA (con DARGEN D’AMICO) HO PAURA DI TE (con KARAKAZ) FEGATO, FEGATO SPAPPOLATO con CALIBRO 35 (disponibile dal 5 febbraio) AUTOBUS DI NOTTE AMICO DOVE SEI?