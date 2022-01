Ikaros: Morgan celebra Luigi Tenco nell’anniversario della morte anche con un inedito

Giovedì 27 gennaio, nell’anniversario in cui Luigi Tenco si tolse la vita, Morgan omaggia il cantautore con una puntata di Ikaros a lui dedicata. Non solo, oltre al nuovo episodio del podcast – Spotify Originals, prodotto da Gli Ascoltabili ed Operà Music – è prevista anche la release di un brano inedito di Morgan come bonus track che arricchisce ulteriormente il racconto della storia di Tenco.

“La storia di Luigi Tenco non è una parabola: non vi sono momenti di splendore alternati da picchi di buia sofferenza. Luigi era un poliedro del quale, agli altri, interessava sempre e soltanto una faccia: quella del bel tenebroso che scrive canzoni tristi, ottimo per rimorchiare, un po’ meno per trascorrere una serata“, spiega Morgan.

“Luigi ha preso in mano la sua vita e ne ha fatto ciò che voleva. Non seguiva la moda, non compiaceva i discografici, non fingeva di essere qualcuno che non era. È forse questa la vera libertà: essere sé stessi in un mondo che non ti vuole“.

Ikaros dà sempre inizio alla narrazione nel momento di maggiore difficoltà delle esistenze dei protagonisti, quando stanno per lasciare questo mondo per sempre come presenza fisica, insediandosi però nella memoria collettiva. Al fianco di Morgan, gli autori Giacomo Zito (anche ideatore), Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.