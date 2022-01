I Måneskin posticipano il tour europeo: “Siamo estremamente dispiaciuti”

[CS] A causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia COVID-19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loro tour europeo LOUD KIDS ON TOUR ’22 e del Tour italiano nei Palazzi dello Sport. I possessori dei biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il 1 marzo 2022.

A causa della concreta impossibilità di esibirsi in ogni Paese secondo il programma del tour, e dal momento che alcuni di essi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche del tour come inizialmente pianificate. La priorità assoluta per i Måneskin e per Vivo Concerti è quella di garantire la totale sicurezza di tutti, con determinazione a continuare il tour che tutti i fan stanno aspettando con impazienza.

In un post sui social che annuncia il posticipo del Tour, i Måneskin hanno dichiarato:

“Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali.

Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!”

I biglietti acquistati per le date del tour 2022 rimangono validi per le nuove date che saranno annunciate entro il 1 marzo 2022. Tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati sono confermate.

I titolari dei biglietti sono tenuti a conservarli. Per ulteriori richieste in merito ai biglietti, i titolari possono contattare il punto di acquisto originale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vivoconcerti.com.