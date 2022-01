Silvia Tancredi, il nuovo album è ‘Love’: “Quattro lettere e una potenza straordinaria”

È uscito, sulle principali piattaforme streaming, Love (Tilt Music Production/The Orchad), terzo album di Silvia Tancredi con la produzione artistica di Gigi Rivetti. Love è composto da dieci tracce che si nutrono di gospel, soul e rhythm and blues, impreziosite dalla calda e raffinata voce di Silvia, che riesce come poche a toccare le corde emotive dell’ascoltatore.

Così Silvia vede il suo Love: «Queste 4 lettere nascondono una potenza straordinaria, danno vita alla parola Amore, il motore della vita. Durante la scrittura di questo lavoro mi sono ritrovata spesso a riflettere sul significato e il valore dell’amore nelle nostre vite, e senza accorgermene questo è diventavo il leitmotiv che ha legato tutte le canzoni presenti in questo nuovo disco. LOVE è una nuova occasione per esclamare che il bene lotta contro il male e che l’amore in tutte le sue forme vince sempre».

Ad accompagnare l’uscita dell’album è il singolo Heaven Help Us All: «Questo brano, reso celebre da Stevie Wonder, è un classico che ogni amante del soul avrebbe voluto scrivere: ogni volta che la canto mi diverto perché riesco a dare libera espressione alla parte più calda e soul della mia voce. Le parole del ritornello sono una iniezione di fiducia e speranza: è una certezza, il cielo si prende cura di tutti noi, soprattutto degli ultimi, dei più fragili, degli emarginati», spiega l’artista.