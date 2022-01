AirPlay Radio: Mengoni & Madame al comando, Jovanotti terzo

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 03.2022 (dal 14 al 20 gennaio 2022) che vede Mi Fiderò di Marco Mengoni feat. Madame guadagnare la vetta (+6) lasciandosi alle spalle Overpass Graffiti di Ed Sheeran (secondo posto, +6) e La Primavera di Jovanotti (stabile al terzo posto). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo La Coda del Diavolo di Rkomi & Elodie (+11) quindi, Crazy Love di Marracash (quinto posto, -4), Seta di Elisa (sesto posto, -4) e let you di iann dior (settimo posto, +3). Completano la Top Ten Golden Nights di Sophie and the Giants feat. Benny Benasi, Dardust, Astrality (ottavo posto, -3), Come nelle canzoni di Coez (nono posto, -2) e Sapore di Fedez feat. Tedua (decimo posto, -1).

Le tre più alte nuove entrate sono: Parentesi di Mara Sattei feat. Giorgia prod. Tha Supreme (posizione 34), Come Pripyat di Caparezza (posizione 54) e Don’t Stand Down dei Muse (posizione 68). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].