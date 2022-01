Sanremo2022 Giovanni Truppi in gara con ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’

Si intitola Tuo padre, mia madre, Lucia il brano con cui il cantautore napoletano Giovanni Truppi partecipa al 72esimo Festival della Canzone Italiana. Scritta con Marco Buccelli, Giovanni Pallotti, Pacifico e Niccolò Contessa, la traccia apre l’album Tutto l’universo, antologia in uscita il 4 febbraio nei formati fisico e digitale per Virgin Records/Universal Music Italia.

Il disco contiene alcune tra le canzoni più rappresentative di un decennio di carriera e, se il brano che apre il disco è l’ultimo in ordine cronologico, a chiuderlo è Scomparire, l’unico estratto dall’album d’esordio del 2010, “C’è un me dentro di me” (2010, CinicoDisincanto). Un viaggio musicale che tocca il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore in un percorso che tratteggia un universo imperfetto e onesto in cui specchiarsi

Di seguito la tracklist di Tutto l’universo:

Tuo Padre, Mia Madre, Lucia L’Unica Oltre L’Amore Superman Mia feat. Calcutta Nessuno Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà Tutto L’universo Pirati Borghesia La Domenica Stai Andando Bene Giovanni Amici Nello Spazio Il Mondo È Come Te Lo Metti In Testa Procreare feat. Brunori Sas Scomparire