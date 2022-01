Wako, il nuovo singolo ‘Crush’ feat. Sethu: “Amore e odio”

L’artista urban pop Walter Coppola, in arte Wako, ha pubblicato lo scorso 14 gennaio il singolo Crush feat. Sethu, brano che rappresenta il primo tassello di un nuovo percorso musicale che segue la firma di un accordo discografico con Artist First.

Anticipato via social da una clip video in interpretava “Tu si na cosa grande per me”, il nuovo brano “racconta di una crush, parla di amore e di odio, dell’allontanarsi per poi tornare sempre al punto di partenza”, dice l’artista. “Mentre scrivevo la traccia” prosegue “ho sentito la necessità di fare una cosa fuori dagli schemi, di inserire una voce libera e irruente, ed ho pensato subito di proporre una collaborazione a Sethu”.

Sethu, rapper e cantante italiano originario di Savona, classe 1997, descrive con queste parole la collaborazione: “Con Wako ci siamo sentiti tramite Instagram e apprezzo quello che fa. Quando mi ha mandato il pezzo, l’idea di fare qualcosa insieme mi ha gasato perché amo sperimentare cose nuove. Ci siamo trovati in studio e io ho registrato la mia parte. Mi piace molto come funzionano le nostre voci insieme. Ci ho messo del melodico e dell’urlato; mi sono divertito.”