Sanremo2022 Irama in gara con ‘Ovunque sarai’, nuovo album dal 25 febbraio

Si intitola Il giorno in cui ho smesso di pensare il nuovo album di Irama, annunciato per il prossimo 25 febbraio. Il cantautore si prepara a tornare sul palco di Sanremo con il brano Ovunque sarai dopo che, nella edizione del 2022, la sua partecipazione alla kermesse aveva risentito della positività al Covid di un membro del suo staff. Allora, nelle serate del festival, vennero trasmesse le riprese della prova generale.

Ora, Irama si presenta all’Artiston con una ballad, la cui produzione contemporanea e suggestiva ne esalta la vocalità per amplificare un testo denso. “Ovunque sarai è stata scritta mentre dall’alto guardavo il cielo, la terra. – racconta l’artista – È arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e una persona per me molto importante, la canzone racconta tutto.

Racconta quando la natura rende meno forte il senso dell’assenza e Ovunque sarai attraverso il ricordo ti permette di avere accanto anche una persona che non c’è più. È una canzone di speranza immersa negli elementi naturali, una canzone in cui tutti possono ritrovarsi e tutti possono fare propria.

È pura verità, è primitiva, è ancestrale…. ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. Sarebbe bello ascoltarla in un momento legato alla natura, tornano più volte nel testo tanti elementi – il vento, l’acqua, la terra, la luce, la luna – ...nel silenzio io ti ascolterò… se sarai vento canterai. Il mio ritorno al Festival di Sanremo è stato dettato dalla volontà di portare Ovunque sarai proprio su quel palco“.