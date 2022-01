Avril Lavigne annuncia il suo settimo album in studio, ‘Love Sux’ esce il 25 febbraio

[CS] Avril Lavigne ha annunciato il suo nuovo album in studio dal titolo Love Sux, in uscita il 25 febbraio 2022 (disponibile per il pre-ordine QUI), su etichetta DTA Records di Travis Barker. L’album, di dodici tracce, è il settimo in studio di Avril il primo dal 2019.

L’annuncio arriva in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo Love It When You Hate Me feat. blackbear (qui). L’inno pop-punk è il secondo singolo tratto dal suo prossimo album, dopo il primo singolo Bite Me, che ha debuttato con il plauso dei fan e della critica, raccogliendo ad oggi oltre 71 milioni di streams in tutto il mondo. Ecco la tracklist:

Cannonball Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly) Bite Me Love It When You Hate Me (feat. blackbear) Love Sux Kiss Me Like The World Is Ending Avalanche Déjà Vu F.U. All I Wanted (feat. Mark Hoppus) Dare To Love Me Break Of A Heartache