Sanremo2022 Giusy Ferreri in gara con ‘Miele’, anticipa il nuovo album

[CS] Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano Miele, brano contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita (Columbia/Sony Music) e scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi.

«È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò – spiega Giusy – Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore». È attualmente in radio il singolo Gli Oasis di una volta, primo assaggio del nuovo percorso artistico della Ferreri, accompagnato dal visual del brano per la regia di Fabrizio Conte.