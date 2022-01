Bianca Atzei, dal 29 aprile l’album di duetti ‘Veronica’

Bianca Atzei annuncia il nuovo album Veronica, in uscita venerdì 29 aprile 2022 che conterrà una serie di duetti, perché Veronica ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia. “Senza Veronica non ci sarebbe mai stata ‘questa’ Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me – spiega Bianca – Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto. La mia ritrovata consapevolezza, direzione e libertà”.

“La parte più bella è stata ritrovarmi fianco a fianco con amici di sempre e non solo, il lavoro su questo nuovo album mi ha permesso di conoscere e crearmene di nuovi”, afferma Bianca Atzei

Il nuovo progetto è il culmine di un percorso iniziato già nell’ultimo anno, con le collaborazioni con il duo indie Legno, nel brano John Travolta e con Seryo nel singolo Straniero, prodotto da Boss Doms, che custodiscono la voglia dell’artista di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé. Continua così il nuovo capitolo della carriera di BIANCA ATZEI, ricco di sfumature, che permette all’inconfondibile voce dell’artista di spaziare tra diverse sonorità.

L’album sarà presentato con due speciali date al Blue Note di Milano giovedì 28 e venerdì 29 aprile.