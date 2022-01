Sanremo2022 Sangiovanni in gara con il brano ‘Farfalle’

[CS] Farfalle (Sugar) è il brano di Sangiovanni in gara a Sanremo 2022, disponibile in pre save dal 13 gennaio qui. In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale.

“Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. “Farfalle” è un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.