Paolo Vallesi, dal 14 gennaio in radio con ‘Canzone d’amore’ e a marzo doppio album

Canzone d’amore (etichetta Clodio Music, distribuzione Believe) è il singolo di Paolo Vallesi in radio e digitale da venerdì 14 gennaio. “Nel titolo del brano che ho scelto per anticipare il mio nuovo progetto c’è già tutto. – spiega l’artista – Ci sono le due parole che più ho voglia di sentire da un bel po’ di tempo a questa parte, sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo in cui si sente parlare sempre e fin troppo di tutt’altro”.

Il brano fa da apripista pere un importante progetto artistico previsto per il mese di marzo: due album, di cui uno solo con inediti e l’altro con i successi del cantautore interpretati in duetto. Vallesi sarà, poi, in tournée nel mese di aprile per presentare il nuovo lavoro ai tantissimi fan che lo seguono.