L’esordio discografico della cantautrice Jess è con ‘Nulla’, dal 14 gennaio

Alieni senza astronavi,

Padroni senza le chiavi,

Ma cosa ti aspettavi?

Volevi andartene, ma lontano da dove?

Dopo alcune intense cover pubblicate sui suoi social con cui ha attirato l’attenzione grazie alla sua voce limpida, la cantautrice Jess pubblica, venerdì 14 gennaio, il suo primo singolo dal titolo Nulla (Warner Music Italy/ADA). Il brano ha sonorità acustiche ed elettroniche e racconta fin dal titolo il proprio motore.

Senza paura di scendere nei più bui e desolati antri dell’animo umano, Nulla è un disilluso grido nell’etere, un urlo generazionale che parla della frustrazione e della scomoda dicotomia che esiste tra il calore di un’infanzia andata e le difficoltà dell’età adulta. Con questo singolo Jess parla a tutte le persone che si accorgono di essere diventate grandi e che scoprono all’improvviso di non avere le chiavi di un portone che dovrebbe essere il loro, che si trovano a sgomitare in un mondo in cui non sono a proprio agio e da cui spesso si sentono alienati.